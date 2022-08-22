Filipinler, 2 yıl aranın ardından yüz yüze eğitime döndü - Son Dakika
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Filipinler, 2 yıl aranın ardından yüz yüze eğitime döndü

22.08.2022 09:20
Filipinler, 2 yıl aranın ardından yüz yüze eğitime döndü

Filipinler'de Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başlandı.

Filipinler'de Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başlandı.

Yetkililer, sınıfların eğitim almak isteyen öğrencileri karşılayacak kapasiteden yoksun olduğunu ve çok sayıda okulun deprem nedeniyle zarar gördüğünü ve onarılması gerektiğini bildirdi.

Bu nedenle devlet okullarının yalnızca yüzde 46'sının haftanın 5 günü yüz yüze eğitim verebileceği, diğer devlet okullarında zaman zaman uzaktan eğitime başvurulacağı kaydedildi.

Ayrıca, 27 Temmuz'da meydana gelen depremden etkilenen bölgelerde, 325'ten fazla "geçici eğitim alanı" inşa edildi.

Kovid-19'dan en çok etkilenen Güneydoğu Asya ülkelerinden Filipinler'de görev süresi 30 Haziran'da dolan eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, sıkı kapanma tedbirleri uygulama kararı almıştı.

Duterte, salgında yeni dalgaların yaşanmasını önlemek için okullarda yüz yüze eğitime geçilmesini yaklaşık 2 yıl ertelemişti.

Filipinler'de bugüne kadar 3 milyon 850 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, 61 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Filipinler'de okullar yüz yüze eğitime başladı Filipinler'de okullar yüz yüze eğitime başladı
Kaynak: AA

Filipinler, Güncel, Son Dakika

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