Filipinler'de Kovid-19 vakalarının yüzde 19'u sağlık çalışanı - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü , dünyada en az 35 bin sağlık çalışanına Kovid-19 bulaştığını açıklamıştı.

Yetkililer ülkede koronavirüs vaka sayısının 254 artarak 8 bin 212'ye, yaşamını yitirenlerin sayısının da 28 artarak 558'e çıktığını ifade etmişti.

Philstar'da yer alan habere göre, sağlık yetkilileri çarşamba günü itibarıyla 1552 sağlık çalışanında Kovid-19 saptandığını, bunun ülkedeki toplam vaka sayısının yaklaşık yüzde 19'una karşılık geldiğini belirtti.

Filipinler 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 19'unun sağlık çalışanı olduğu bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma