Filipinler'de Mayon Yanardağı'nda Volkanik Hareketlilik

Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda, son 24 saat içinde en az 6 volkanik deprem meydana geldiği bildirildi.

Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda, son 24 saat içinde en az 6 volkanik deprem meydana geldiği bildirildi.



CNN Philippines'in haberine göre, Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsünden (Phivolcs) yapılan açıklamada, Albay bölgesinde bulunan Mayon Yanardağı'nda, son 24 saat içinde en az 6 volkanik deprem kaydedildiği belirtildi.



Açıklamada, depremlerden, yerel saatle dün 08.11 ile bugün 06.27'de yaşanan patlamalar sırasında yanardağdan püsküren kül bulutlarının sırasıyla 500 ve 300 metreye kadar ulaştığı bildirildi.



Phivolcs, yanardağda ani patlamalar, lav ve kül akıntısının mümkün olduğuna dikkati çekerek, halkı aktif volkanın yakınına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

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