Filipinler'de Megi tropik fırtınası 167 can aldı, 110 kişi kayıp - Son Dakika
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Filipinler'de Megi tropik fırtınası 167 can aldı, 110 kişi kayıp

16.04.2022 12:15

? Filipinler'de geçen Pazar günü etkili olmaya başlayan Megi tropik fırtınası toplamda 167 can aldı.

? Filipinler'de geçen Pazar günü etkili olmaya başlayan Megi tropik fırtınası toplamda 167 can aldı. Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) 110 kişinin kayıp olduğunu belirtirken 1 milyon 939 bin kişinin fırtınadan etkilendiğini açıkladı.

Megi tropik fırtınası kaynaklı yoğun yağışların yer yer toprak kaymasına sebep olduğunu belirten yetkililer, fırtınadan en fazla etkilenen kentlerden Baybay'ın yakınındaki Pilar köyündeki yerleşim yerlerinin büyük bir çoğunluğunun selden dolayı denize sürüklendiğini belirtti. Sahil Güvenlik Kurtarma ekipleri, yerel dilde Agaton olarak bilinen fırtınanın etkisinin Salı gününden itibaren kademeli düşmeye başladığını ifade ederek arama kurtarma çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti.

AFET STATÜSÜ 'KIRMIZI'

NDRRMC yetkilileri bugün itibariyle fırtınanın 8'inci gününde, afet statüsünün tehlike arz eden 'Kırmızı' renkte olduğu vurgularken toplamda 167 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin kayıp olduğu, 1 milyon 939 bin kişinin fırtınadan zarar gördüğü ve 10 bin 364 yerleşim yerinin ise kullanılmaz hale geldiğini açıkladı. Ülkede 76 ilde elektrik kesintileri yaşandığı, 3 ilde su kesintisi olduğu ve 41 limanın kullanım dışı olduğu belirtildi.

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Filipinler, Pazar, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Filipinler'de Megi tropik fırtınası 167 can aldı, 110 kişi kayıp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler'de Megi tropik fırtınası 167 can aldı, 110 kişi kayıp - Son Dakika
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