Filipinler'de milletvekilleri, ABS-CBN'nin çalışma ruhsatının yenilenmesini veto etti

Filipinler'de milletvekilleri, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kendi haberleri nedeniyle hedef aldığı önde gelen yayın kuruluşu ABS-CBN'nin çalışma ruhsatının yenilenmesini reddetti.

Duterte'nin siyasi müttefiklerinin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinin ilgili komitesi, Kongrenin verdiği 25 yıllık çalışma ruhsatının süresi mayısta sona eren ABS-CBN'nin ruhsatının yenilenmesini 11 "evet" ve 70 "ret" oyuyla veto etti.

Böylece, Filipinler Ulusal Telekomünikasyon Komisyonunun (NTC), ruhsat süresinin sona ermesinin ardından verdiği "ABS-CBN yayınının durdurulması" yönündeki talimatı kesinleşmiş oldu.

Milletvekilleri, asıl karar mercinin Temsilciler Meclisi ve bugün alınan kararın herhangi bir şekilde bozulma ihtimalinin çok düşük olduğunu ifade etti.

Milyonlarca Filipinli tarafından önceden "günlük" olarak ücretsiz kanallarda görüntülenen ağ, artık televizyon ve radyo haber programlarının bir kısmını ücretli kablolu kanallar üzerinden yayınlayabiliyor.

"Bir araya geleceğimiz günü dört gözle bekliyoruz"

ABS-CBN Başkanı ve Üs Yöneticisi Carlo Katigbak, karardan "son derece üzüntü duyduklarını" belirterek, kuruluşun yayın hayatına geri dönmek için başka yollar bulmaya çalışacağını kaydetti.

Katigbak, "Tüm dünyadaki çalışanlarımız ve izleyicilerimizle bu aksilikten ötürü üzüntünüzü paylaşıyoruz. Yayınımız altında tekrar bir araya geleceğimiz günü dört gözle bekliyoruz." dedi.

Kanalın yetkilileri de Filipinler'de 1360 kişinin hayatını kaybettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haberler yapmanın yanı sıra 2 milyondan fazla kişiye gıda ve tıbbi yardım sağladıklarını belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, milletvekillerinin vetosunun "ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Örgütün Asya Direktör Yardımcısı Phil Robertson, "Bu hamle, Devlet Başkanı Duterte'nin despotluğunu pekiştiriyor." yorumunu yaptı.

ABS-CBN'nin ülke genelinde 11 binden fazla haber ve prodüksiyon personeli bulunuyor.

Başvuru, Kongrede bekliyordu

Filipinler Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (NTC), Kongrenin ABS-CBN'ye verdiği 25 yıllık çalışma ruhsatının süresinin 4 Mayıs'ta sona erdiğini açıklamıştı.

Yayın kuruluşunun, ruhsatının yenilenmesi için yaptığı başvuru, oturumların Kovid-19 salgını nedeniyle kısmen ertelendiği Kongrede bekliyordu.

Bazı medya gözlemcileri, Filipinler Devlet Başkanı Duterte ve kurmaylarını, hükümeti eleştiren haberlerinden ötürü ABS-CBN gibi bağımsız yayın yapan medya kuruluşlarını susturmaya çalışmakla suçlamıştı.

Hükümet yetkilileri ise kuruluşun yayınını durdurmanın, basın özgürlüğü meselesi olmadığını ve herkesin yasalara uyması gerektiğini kaydetmişti.

Öte yandan, Radyo ve Televizyon yayıncısı ABS-CBN, NTC'nin yayın durdurma kararına, "basın özgürlüğü" ilkesine aykırı olduğunu belirterek, yüksek mahkemede itirazda bulunmuş ancak mahkeme, dilekçeyi reddetmişti.