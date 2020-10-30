Filipinler'de Molave tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 22'ye çıktı - Son Dakika

Filipinler'de Molave tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 22'ye çıktı

30.10.2020 11:39
Filipinler'de Molave tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 22'ye çıktı, System.String[]

Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyindeki bölgelerde hafta başında etkili olan Molave tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyindeki bölgelerde hafta başında etkili olan Molave tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Filipinler basınındaki haberlere göre, Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, tayfunun beraberinde getirdiği şiddetli yağış ile kuvvetli rüzgarın, sel ve toprak kaymalarına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, Calabarzon bölgesinde 2, Mimaropa bölgesinde 8, Bicol bölgesinde 7, Batı Visayas bölgesinde 2 ve Merkez Visayas bölgesinde 3 kişi olmak üzere 22 kişinin tayfunun neden olduğu afet ve kazalarda yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Bölgede, "Quinta" adıyla da bilinen tayfunda 39 kişinin yaralandığı, 12 kişinin ise hala kayıp olduğu kaydedilen açıklamada, tayfunun tarıma, altyapıya ve binalara verdiği zararın 737,1 milyon Filipin pezosu (yaklaşık 15,2 milyon dolar) olduğu bildirildi.

Tayfundan etkilenen kişilerin sayısının 775 bin 513'e yükseldiği ve 8 bin 649'unun tahliye merkezlerinde kaldığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, tayfun nedeniyle 49 bin 81 evin kısmen zarar gördüğü, 3 bin 608 evin ise tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Filipinli yetkililer, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada, rüzgar hızı saatte 125 kilometreyi aşan Molave tayfunu nedeniyle 120 binden fazla kişinin yerinden olduğunu belirtmişti.

Filipinler'i terk etmesinin ardından 28 Ekim'de Vietnam'da etkili olan tayfun nedeniyle ülkede 35 kişi yaşamını yitirmiş, en az 50 kişiden ise haber alınamadığı bildirilmişti.

Filipinler, Manila, Ekim, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler'de Molave tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 22'ye çıktı - Son Dakika

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