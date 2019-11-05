Filipinler'de muhalif lider, Uyuşturucuyla Mücadele Komitesi Eş Başkanı oldu

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yardımcısı ve muhalifi Leni Robredo'yu Uyuşturucuyla Mücadele Komitesinin Eş Başkanı olarak atadı.

Yerel basındaki haberlere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo yaptığı açıklamada, Duterte'nin, Genel Sekreteri Salvador Medialdea aracılığıyla 31 Ekim'de Robredo'ya atama mektubu göndererek, Uyuşturucuyla Mücadelede Komitesinin Eş Başkanı olarak belirlendiğini bildirdiğini aktardı.

Atamanın, Duterte'yi eleştiren Robredo'ya Devlet Başkanı'nın samimiyetini göstereceğini belirten Panelo, "Şunu anlamalısınız; Devlet Başkanı'nın nihai amacı Filipinler halkının iyiliği, yasa dışı uyuşturucu ticareti ve kullanımının yol açtığı zararla mücadelede başarılı olma istediğidir." ifadesini kullandı.

Robredo'nun yönetimsel bir rolü bulunmuyor

Robredo, Duterte'den Birleşmiş Milletlerin (BM) Filipinler hükümetinin uyuşturucuyla mücadele sürecini soruşturmasına izin vermesini istemiş, Devlet Başkanı'nın yöntemlerinin işe yaramadığını savunmuştu.

Mayıs 2016'daki devlet başkanlığı seçimlerinde Filipinler'in 14. Devlet Başkanı Yardımcısı olan Robredo'nun yönetimsel rolü bulunmuyor.

Robredo, Temmuz 2018'de Temsilciler Meclisi ve Senatodaki çok sayıda muhalif partiyi birleştirerek, muhalefet lideri olmuştu.

Devlet Başkanı Duterte, "kadın olduğu için beceriksiz" ifadesini kullandığı Robredo'nun ofisinin bütçesini yüzde 20 düşürmüştü.