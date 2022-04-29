Son dakika haber: Filipinler'de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber: Filipinler'de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü

29.04.2022 15:52

Son dakika haberler: Filipinler'in Bohol eyaletinde nehrin üzerindeki köprünün çökmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Filipinler'in Bohol eyaletinde nehrin üzerindeki köprünün çökmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Filipinler'de Çarşamba günü, Bohol eyaletine bağlı Loay bölgesinde bulunan nehrin üzerindeki Clarin Köprüsü çöktü. Polis tarafından yapılan açıklamada, köprünün çökmesi sonucu Avrupalı bir turistin de aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla en az 20 kişinin ise kurtarıldığı öğrenildi. Köprünün çökmesi sonucu nehre düşen 11 araç ise ekipler tarafından vinçle nehirden çıkarıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ilk incelemelere göre köprünün aşırı yük nedeniyle çöktüğü ifade edildi.

(Serkan Bayar/İHA)

Son dakika haber: Filipinler'de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü
Son dakika haber: Filipinler'de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü
Son dakika haber: Filipinler'de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü
Son dakika haber: Filipinler'de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü
Son dakika haber: Filipinler'de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü
Son dakika haber: Filipinler'de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Filipinler'de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Filipinler'de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü - Son Dakika
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