Filipinler'de Nobel Barış Ödüllü gazetecinin dijital yayın organını kapatma kararı - Son Dakika
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Filipinler'de Nobel Barış Ödüllü gazetecinin dijital yayın organını kapatma kararı

29.06.2022 11:33
Filipinler'de Nobel Barış Ödüllü gazetecinin dijital yayın organını kapatma kararı

Filipinler'de, geçen yıl Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen muhalif gazeteci Maria Ressa'nın sahibi olduğu dijital medya platformu Rappler'in kapatılması istendi.

Filipinler'de, geçen yıl Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen muhalif gazeteci Maria Ressa'nın sahibi olduğu dijital medya platformu Rappler'in kapatılması istendi.

The Straits Times'ın haberine göre, Rappler'in kurucu su ve CEO'su Maria Ressa, yaptığı yazılı açıklamada, Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonunun (PSEC) 2018'de sitenin işletme ruhsatının kaldırılmasına ilişkin verilen kararı onadığını belirtti.

Rappler'in avukatı Francis Lim, platformun "Filipinler yasalarınca medya şirketlerine getirilen yabancı mülkiyetin kısıtlamasına ilişkin kuralları ihlal ettiği" için verilen kararı, "usulsüz" olduğu gerekçesiyle temyize götüreceklerini söyledi.

Ressa tarafından 2012'de kurulan Rappler, Filipinler'de gücün kötüye kullanılması, şiddete başvurulması ve otoriterliğin artması gibi konuları gündemde tutmaya çalışan yayınlar yapıyor.

Filipinler'de başkanlık koltuğunu yarın Ferdinand Marcos'a devredecek Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin yönetimi altında Rappler'e karşı 8 dava açıldı.

PSEC davasının yanı sıra Ressa ve Rappler'e yönelik 5 vergi kaçakçılığı davası bulunuyor.

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Kaynak: AA

Filipinler, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de Nobel Barış Ödüllü gazetecinin dijital yayın organını kapatma kararı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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