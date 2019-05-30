Filipinler'de öğrenciler diploma alabilmek için en az 10 ağaç dikmek zorunda kalacak
13 dakika önce
Filipinler’de orman katliamına karşı ilginç bir çözüm getiriliyor. Artık her öğrenci diplomasını alabilmek için en az 10 ağaç dikmek zorunda olacak.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:23
Filipinler'de orman katliamına karşı ilginç bir çözüm getiriliyor. Artık her öğrenci diplomasını alabilmek için en az 10 ağaç dikmek zorunda olacak.
Filipinli milletvekili Gary Alejano tarafından sunulan yasa tasarısı, 15 Mayıs'ta Temsilciler Meclisi tarafından kabul edildi. Milli Eğitim Bakanlığının desteklediği tasarının yakın zaman Senato'da da onaylanması bekleniyor.
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