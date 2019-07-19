Filipinler'de öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı
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Filipinler'in Cebu bölgesinde çoğu öğrenci 25 kişiyi okul festivaline taşıyan aracın kontrolden çıkması sonucu 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirdi.
Filipinler Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:35 Kaynak: AA
'in Cebu bölgesinde çoğu öğrenci 25 kişiyi okul festivaline taşıyan aracın kontrolden çıkması sonucu 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirdi. Polis
müfettişi Nelson
Saquibal, çoğu, kasabanın merkezindeki kültür, sağlık ve spor
festivaline katılmak üzere yola çıkan iki köy okulundan öğrencileri taşıyan kamyonetin yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 9 kişinin öldüğünü belirtti.
Saquibal, Boljoon kasabasında meydana gelen kazada yaralanan, aralarında şoförün de olduğu diğer 16 kişinin hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.
Yerel basında çıkan haberlerde, kamyonette öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve velilerin de olduğu bilgisi paylaşıldı.
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