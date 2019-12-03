Son Dakika Haberleri: Filipinler'de ölü sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika 3. Sayfa Filipinler'de ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Filipinler'de ölü sayısı 3'e yükseldi

6 saat önce

Filipinler'i vuran Kammuri tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Filipinler'de ölü sayısı 3'e yükseldi, System.String[]

Filipinler'i vuran Kammuri tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.


Filipinler'de yerel olarak Tisoy adı verilen Kammuri Tayfunu etkili olmaya devam ediyor. Bicol bölgesinde 33 yaşındaki bir adam çatısını tamir etmeye çalışırken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Tayfunun etkisini arttırmasıyla ölü sayısının 3'e yükseldiği bildirildi. Oriental Mindoro kentinde 1 kişinin devrilen ağaç nedeniyle, 1 kişinin de kopan metal bir çatı kaplama malzemesinin isabet etmesiyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Oriental Mindoro eyaletinin valisi Humerlito Dolor, "Tahliye olmasaydı ölü sayısı daha fazla olabilirdi" dedi. Hızı 200 kilometreye kadar ulaşan tayfunun Güney Çin Denizine yöneldiği belirtilirken, çok sayıda ev ağır hasar aldı. Bazı bölgelerde ise elektrik direkleri devrildi.


Öte yandan, ülkede eğitime ara verilirken, 225 bin kişi evlerinden tahliye edildi. - MANILA

Filipinler, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı
Ukrayna'da keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü Kayıp olarak aranırken, inşaatta cesedi bulundu Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:51:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filipinler'de ölü sayısı 3'e yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]