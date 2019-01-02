Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Ölü Sayısı Artıyor

Filipinler'de Ölü Sayısı Artıyor

1 saat önce

Filipinler'de meydana gelen heyelan ve sel sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Filipinler'de Ölü Sayısı Artıyor, System.String[]
Filipinler'de meydana gelen heyelan ve sel sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi. Filipinler'in Bicol ve Doğu Visayas bölgelerinde hafta sonu etkili olan fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Yetkililer, tropikal fırtınanın tetiklediği sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 85'e yükseldiğini bildirdi. Ulusal Afet Ajansı Başkanı Ricardo Jalad, Filipinler'in merkezindeki çeşitli illerde meydana gelen heyelan sonucunda çok sayıda evin çöktüğünü ve çocuklarda dahil olmak üzere birçok kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Jalad, "Kaybolan kişileri bulamadığımız takdirde ya da onları ölü bulma ihtimalimizde maalesef ölü sayısı 105'e yükselecek" dedi. Polis ve askerin de dahil olduğu arama kurtarma ekipleri, heyelan bölgelerine giden yolları açmak için ağır yük ekipmanları kullanırken, selin meydana geldiği bölgelerde ise lastik botlarla çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Filipinler, Güncel
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