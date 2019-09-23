Son Dakika Haberleri: Filipinler'de otel çöktü: 2 ölü, 1 yaralı
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Filipinler'de otel çöktü: 2 ölü, 1 yaralı

13 dakika önce

Filipinler'in başkenti Manila'da yıkımı devam eden eski bir otelin çökmesi sonucu iki işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.

Filipinler'de otel çöktü: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Filipinler'in başkenti Manila'da yıkımı devam eden eski bir otelin çökmesi sonucu iki işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.

Manila Belediye Başkanı Francisco Isko Moreno, yaptığı açıklamada, başkentte uzun zaman önce kapanan ve yıkımı devam eden Sogo Otel'in bilinmeyen bir nedenle çöktüğünü kaydetti.

Moreno, otelin çökmesi sonucu iki işçinin hayatını kaybettiğini ve bir işçinin yaralandığını belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Filipinler, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:38 Kaynak: AA
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