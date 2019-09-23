Filipinler'de otel çöktü: 2 ölü, 1 yaralı
13 dakika önce
Filipinler'in başkenti Manila'da yıkımı devam eden eski bir otelin çökmesi sonucu iki işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:38 Kaynak: AA
Filipinler'in başkenti Manila'da yıkımı devam eden eski bir otelin çökmesi sonucu iki işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.
Manila Belediye Başkanı Francisco Isko Moreno, yaptığı açıklamada, başkentte uzun zaman önce kapanan ve yıkımı devam eden Sogo Otel'in bilinmeyen bir nedenle çöktüğünü kaydetti.
Moreno, otelin çökmesi sonucu iki işçinin hayatını kaybettiğini ve bir işçinin yaralandığını belirtti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu! İşte ilk görüntüleri Erdoğan gafı sonrası NTV'den ayrılan Oğuz Haksever, Haber Global'le anlaştı Bakan Ersoy: Thomas Cook'un iflasından dolayı zarar gören işletmelere kredi desteği yapılacak Devlet Bahçeli ofisinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı