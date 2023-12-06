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Filipinler'de Otobüs Kazası: 17 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika

Filipinler'de Otobüs Kazası: 17 Ölü, 11 Yaralı

Filipinler'in Antique bölgesinde bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 17 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Otobüsün frenlerinin arızalandığı belirtildi.

Filipinler\'de Otobüs Kazası: 17 Ölü, 11 Yaralı
06.12.2023 - 10:19,
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Filipinler'in Antique bölgesinde bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Vali, "Bu bölgeye ölümcül viraj diyoruz. Burada düşen ikinci otobüs" dedi.

17 KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in orta kesimindeki Antique bölgesinde dün seyir halindeki bir yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Bölgeye polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada 17 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralıların hastanelere kaldırıldığı, kurtarma çalışmaların tamamlandığı aktarıldı.

ÖLÜM VİRAJI OLARAK ADLANDIRILIYOR

Vali Rhodora Cadiao düzenlediği basın toplantısında, otobüsün frenlerinin arızalandığını belirtti. Cadiao, "Bu bölgeye ölümcül viraj diyoruz. Burada düşen ikinci otobüs" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Filipinler, Ulaşım, Kaza, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filipinler'de Otobüs Kazası: 17 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler'de Otobüs Kazası: 17 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika
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