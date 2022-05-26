Filipinler'de otobüste EYP patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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Filipinler'de otobüste EYP patladı: 2 yaralı

26.05.2022 12:29

- Filipinler'de otobüste EYP patladı: 2 yaralı Filipinler'de otobüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

- Filipinler'de otobüste EYP patladı: 2 yaralı

MANILA - Filipinler'de otobüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Filipinler'in Güney Cotabato eyaletinin başkenti Koronadal'da bir yolcu otobüsünün arka kısmına yerleştirilen el yapımı patlayıcı seyir halindeyken infilak etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, işlek bir caddede yerel saatle 12.30'da meydana gelen patlamada 2 sürücünün yaralandığı ifade edildi. Patlamanın meydana geldiği sırada otobüsün ön kısmında 4 yolcunun bulunduğu ve yolculardan yaralanan olmadığı öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Filipinler'de otobüste EYP patladı: 2 yaralı
Filipinler'de otobüste EYP patladı: 2 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler'de otobüste EYP patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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