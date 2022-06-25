Filipinler'de Pandemi Nedeniyle Ara Verilen Wattah-Wattah Festivali Yeniden Kutlandı

SAN JUAN, 25 Haziran (Xinhua) -- Filipinler'de her yıl düzenlenen ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle iki kez iptal edilen Wattah-Wattah Festivali, Cuma günü başkent Manila ve çevresindeki yerleşimleri kapsayan Metro Manila'ya bağlı San Juan Şehrinde kutlandı. Coşkulu ve yüksek sesli sokak danslarının yapıldığı, insanların birbirinin üzerine su püskürttüğü ve geçit törenleri düzenlenen festivalde yerel sanatçılar da konserler verdi.

Filipinler'in San Juan şehrinde her yıl düzenlenen Wattah-Wattah Festivali'ni kutlayan insanlar, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'in San Juan şehrinde her yıl düzenlenen Wattah-Wattah Festivali'ni kutlayan insanlar, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'in San Juan şehrinde her yıl düzenlenen Wattah-Wattah Festivali'ni kutlayan insanlar, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'in San Juan şehrinde her yıl düzenlenen Wattah-Wattah Festivali'ni kutlayan insanlar, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'in San Juan şehrinde her yıl düzenlenen Wattah-Wattah Festivali sırasında motosiklet kullanırken üzerine su sıkılan bir kişi, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'in San Juan şehrinde her yıl düzenlenen Wattah-Wattah Festivali'ni kutlayan insanlar, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'in San Juan şehrinde her yıl düzenlenen Wattah-Wattah Festivali'ni kutlayan insanlar, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)