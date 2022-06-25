Filipinler'de Pandemi Nedeniyle Ara Verilen Wattah-Wattah Festivali Yeniden Kutlandı - Son Dakika
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Filipinler'de Pandemi Nedeniyle Ara Verilen Wattah-Wattah Festivali Yeniden Kutlandı

25.06.2022 13:24
Filipinler'de Pandemi Nedeniyle Ara Verilen Wattah-Wattah Festivali Yeniden Kutlandı

SAN JUAN, 25 Haziran (Xinhua) -- Filipinler'de her yıl düzenlenen ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle iki kez iptal edilen Wattah-Wattah Festivali, Cuma günü başkent Manila ve çevresindeki yerleşimleri kapsayan Metro Manila'ya bağlı San Juan Şehrinde kutlandı.

SAN JUAN, 25 Haziran (Xinhua) -- Filipinler'de her yıl düzenlenen ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle iki kez iptal edilen Wattah-Wattah Festivali, Cuma günü başkent Manila ve çevresindeki yerleşimleri kapsayan Metro Manila'ya bağlı San Juan Şehrinde kutlandı. Coşkulu ve yüksek sesli sokak danslarının yapıldığı, insanların birbirinin üzerine su püskürttüğü ve geçit törenleri düzenlenen festivalde yerel sanatçılar da konserler verdi.

Filipinler'de Pandemi Nedeniyle Ara Verilen Wattah-Wattah Festivali Yeniden Kutlandı

Filipinler'in San Juan şehrinde her yıl düzenlenen Wattah-Wattah Festivali'ni kutlayan insanlar, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'de Pandemi Nedeniyle Ara Verilen Wattah-Wattah Festivali Yeniden Kutlandı

Filipinler'in San Juan şehrinde her yıl düzenlenen Wattah-Wattah Festivali'ni kutlayan insanlar, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'de Pandemi Nedeniyle Ara Verilen Wattah-Wattah Festivali Yeniden Kutlandı

Filipinler'in San Juan şehrinde her yıl düzenlenen Wattah-Wattah Festivali'ni kutlayan insanlar, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'de Pandemi Nedeniyle Ara Verilen Wattah-Wattah Festivali Yeniden Kutlandı

Filipinler'in San Juan şehrinde her yıl düzenlenen Wattah-Wattah Festivali'ni kutlayan insanlar, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'de Pandemi Nedeniyle Ara Verilen Wattah-Wattah Festivali Yeniden Kutlandı

Filipinler'in San Juan şehrinde her yıl düzenlenen Wattah-Wattah Festivali sırasında motosiklet kullanırken üzerine su sıkılan bir kişi, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'de Pandemi Nedeniyle Ara Verilen Wattah-Wattah Festivali Yeniden Kutlandı

Filipinler'in San Juan şehrinde her yıl düzenlenen Wattah-Wattah Festivali'ni kutlayan insanlar, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'de Pandemi Nedeniyle Ara Verilen Wattah-Wattah Festivali Yeniden Kutlandı

Filipinler'in San Juan şehrinde her yıl düzenlenen Wattah-Wattah Festivali'ni kutlayan insanlar, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Filipinler, San Juan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de Pandemi Nedeniyle Ara Verilen Wattah-Wattah Festivali Yeniden Kutlandı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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