Son Dakika Haberleri: Filipinler'de pansiyonda çıkan yangında 6 kişi öldü
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Filipinler'de pansiyonda çıkan yangında 6 kişi öldü

6 saat önce

Filipinler'in Bacolod şehrinde bir pansiyonda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de pansiyonda çıkan yangında 6 kişi öldü, System.String[]

Filipinler'in Bacolod şehrinde bir pansiyonda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

CNN Philippines'in haberine göre, Bacolod İtfaiye Şefi Publio Plotena, Locsin-Gonzaga caddesindeki "Java Pension House" isimli, 5 katlı pansiyonda sabah yangın çıktığını belirtti. Plotena, pansiyondaki yangında, biri çocuk 6 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Ön incelemenin, yangının, binanın zemin katında çıktığını ortaya koyduğunu aktaran Plotena, onlarca itfaiye aracının müdahale ettiği yangının yaklaşık 5 saat sürdüğünü ifade etti.

Bu arada, itfaiyecilerin, 1965'te inşa edilen pansiyonda mahsur kalan bazı kişileri ise binanın pencerelerinden kurtardığı bilgisi paylaşıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Filipinler, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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