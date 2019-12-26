Filipinler'de Phanfone Tayfunu nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Filipinler'de Phanfone Tayfunu nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Filipinler'de etkisini sürdüren Phanfone Tayfunu nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de Phanfone Tayfunu nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Filipinler'de etkisini sürdüren Phanfone Tayfunu nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti.


Filipinler'de, Noel akşamı etkili olan Phanfone tayfunu nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybederken, 150 kişiden de haber alınamıyor. Bölgede bulunan evlerde büyük hasara neden olan tayfunun saatteki hızı 150 kilometreyi buldu. Salı günü ülkeyi vuran tayfun dün de Luzon'un güneyi, Visayas'ın batısı ve doğusunda etkisini sürdürdü. Fırtına öncesi 58 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.


Feribot seferlerinin iptal olmasının ardından 15 binden fazla kişi limanlarda mahsur kaldı. Adadaki uçak seferleri de iptal edildi. Tayfundan 2 bin 351 kişi etkilenirken, bin 654 kişi tahliye merkezlerine yerleştirildi. Kayıplar arasında balıkçıların da olacağını kaydeden Batı Samar Valisi Ben Evardone, "Güvende olduklarını umalım ve bunun için dua edelim" dedi. - MANILA

Filipinler, Noel, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:19 Kaynak: İHA
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