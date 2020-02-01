Filipinler'de plastik deposunda büyük yangın - Son Dakika

Filipinler'de plastik deposunda büyük yangın
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Filipinler'de plastik deposunda büyük yangınFilipinler, (DHA)- Filipinler'in başkenti Manila'da plastik ürünlerle dolu bir depoda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:47 Kaynak: DHA
Filipinler'de plastik deposunda büyük yangın
Filipinler, (DHA)- Filipinler'in başkenti Manila'da plastik ürünlerle dolu bir depoda yangın çıktı. Yangında yükselen siyah dumanlar şehrin birçok yerinden de görüldü.
Yangın, başkent Manila'nın Pandacan bölgesinde Tomas Claudio caddesi üzerindeki bir depoda çıktı. Yerel saatle 10.38 civarı plastik ürünlerde dolu olan büyük depoda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yerel medya, yangın nedeniyle yapım aşamasındaki viyadüğün hemen altındaki malzemelerin de yandığını ve viyadüğün bir kısmının da çöktüğünü duyurdu.
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