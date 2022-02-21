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Filipinler'de polis helikopterinin düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Filipinler'de polis helikopterinin düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

21.02.2022 15:37
Filipinler'de polis helikopterinin düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de polis helikopterinin düşmesi sonucu bir kişi öldü, iki pilot yaralandı.

Filipinler'de polis helikopterinin düşmesi sonucu bir kişi öldü, iki pilot yaralandı.

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, General Dionardo Carlos'u almak için, Manila'dan kalkan Airbus H125 tipi helikopterin havalandıktan sonra radardan kaybolduğu ve iki saat sonra Quezon eyaletinde düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kaza sonucu helikopterdeki görevlilerden birinin hayatını kaybettiği, iki pilotun yaralandığı kaydedildi.

Kazanın nedenin araştırıldığına işaret edilen açıklamada, bu çerçevede diğer beş H125 tipi helikopter için de uçuş yasağı getirildiği vurgulandı.

Bu arada, polis sözcüsü Jean Fajardo, hastanede ziyaret ettiği yaralı pilotlardan birinin "kuvvetli rüzgarın helikopterin hakimiyetini kaybetmesine neden olduğunu" söylediğini aktardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler'de polis helikopterinin düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler'de polis helikopterinin düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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