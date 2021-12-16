Üye Girişi
Filipinler'de Rai Tayfunu karaya çıktıOn binlerce kişi evlerinden tahliye edildi - Son Dakika

Filipinler'de Rai Tayfunu karaya çıktıOn binlerce kişi evlerinden tahliye edildi

16.12.2021 18:52

- Filipinler'de Rai Tayfunu karaya çıktı On binlerce kişi evlerinden tahliye edildi Filipinler'de karaya ulaşan Rai Tayfunu, şiddetli yağış getirdi.

- Filipinler'de Rai Tayfunu karaya çıktı

On binlerce kişi evlerinden tahliye edildi

MANILA - Filipinler'de karaya ulaşan Rai Tayfunu, şiddetli yağış getirdi. On binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, havayolları şirketleri de onlarca uçuşu iptal etti.

Filipinler'de hava durumu büro su PAGASA'ya göre Rai Tayfunu, TSİ 08.30'da ülkenin doğusu kıyısında, Siargao Adası'nda karaya çıktı. Ülkede "Odette" olarak bilinen tayfun, şiddetli yağışın ardından sel getirdi. Yerleşim yerlerindeki cadde ve sokaklar sular altında kalırken, bazı bölgelerde su seviyesi kurtarma ekiplerinin beline kadar ulaştı. On binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, havayolları şirketleri de onlarca uçuşu iptal etti. Ulaşım yetkililerinin ülkenin orta ve güney kesiminde deniz ve kara seyahatini durdurmasıyla binlerce kişi de limanlarda mahsur kaldı.

Tayfunun ülkenin orta ve güney bölgelerine ulaşması ve ülkenin en büyük adalarından biri olan Mindanao'nun kuzey ucunda yer alan Surigao'da büyük yıkıma yol açması bekleniyor. Filipin medyasına göre Surigao'da Çarşamba akşamından itibaren 2 bin 600'den fazla kişi tahliye edildi. Rai'nin ülkenin adalar grubundan Visayas'ı da etkisi altına alması bekleniyor. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurumuna göre Doğu Visayas'ta 45 binden fazla kişi, evlerinden tahliye edilerek barınma merkezlerine yerleştirildi.

Filipinler'de yılda yaklaşık 20 tropik fırtına görülürken, sel ve toprak kaymaları meydana geliyor.

Filipinler'de Rai Tayfunu karaya çıktıOn binlerce kişi evlerinden tahliye edildi
Filipinler'de Rai Tayfunu karaya çıktıOn binlerce kişi evlerinden tahliye edildi
Filipinler'de Rai Tayfunu karaya çıktıOn binlerce kişi evlerinden tahliye edildi
Filipinler'de Rai Tayfunu karaya çıktıOn binlerce kişi evlerinden tahliye edildi

Filipinler, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Filipinler'de Rai Tayfunu karaya çıktıOn binlerce kişi evlerinden tahliye edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
20:33 Son Dakika! A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:24 Bakan Nebati'nin kardeşinin faiz kararını bilmesine Akşener'den sert tepki: Yapılan iş suçtur
19:56 Son Dakika! Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi
19:53 Boş arazide silah ve bıçak darbeleriyle öldürülmüş ceset bulundu
19:32 Galatasaray yönetiminde yaşanan istifalara Burak Elmas'tan çarpıcı açıklama
19:24 GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren babaya müebbet hapis cezası
19:14 Şahıs, eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü
19:09 Karagümrük, ligin gözde hocası Farioli ile yolları resmen ayırdı
18:55 Asgari ücret alan kişiler, vergi kesintileri kaldırıldığı için AGİ alamayacak
18:45 Galatasaray'da Köksal Ünlü de istifa etti
Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması: 16 kilo daha fazla et alınabilir Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması: 16 kilo daha fazla et alınabilir         
20:46
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!         
14:40
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı         
13:14
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek         
12:37
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 20:53:10. #1.13#
SON DAKİKA: Filipinler'de Rai Tayfunu karaya çıktıOn binlerce kişi evlerinden tahliye edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement