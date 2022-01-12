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Filipinler'de Rai Tayfunu'nda 40 bin doz Covid-19 aşısı zarar gördü - Son Dakika

Filipinler'de Rai Tayfunu'nda 40 bin doz Covid-19 aşısı zarar gördü

12.01.2022 09:38
Filipinler'de Rai Tayfunu'nda 40 bin doz Covid-19 aşısı zarar gördü

Filipinler'in aşılamadan sorumlu Bakanı Carlito Galvez, geçtiğimiz ay ülkede büyük yıkıma yol açan Rai Tayfunu'nda yaklaşık 40 bin doz Covid-19 aşısının zarar gördüğünü açıkladı.

Filipinler'in aşılamadan sorumlu Bakanı Carlito Galvez, geçtiğimiz ay ülkede büyük yıkıma yol açan Rai Tayfunu'nda yaklaşık 40 bin doz Covid-19 aşısının zarar gördüğünü açıkladı.

Filipinler'de geçtiğimiz aralık ayında büyük yıkıma yol açan ve en az 405 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Rai Tayfunu, Covid-19 ile mücadele çalışmalarına da darbe vurdu. Filipinler'in aşılamadan sorumlu Bakanı Carlito Galvez, bugün yaptığı açıklamada Rai Tayfunu'nda yaklaşık 40 bin doz Covid-19 aşısının zarar gördüğünü duyurdu. Buna rağmen hasarın tahmin edilenin çok altında kaldığını söyleyen Galvez, yerel yönetim birimleri ve Filipinler ordusunun afet bölgelerine jeneratör ve yakıt sağlaması nedeniyle zararın hafifletildiğinin altını çizdi. Kullanılamaz hale gelen yaklaşık 40 bin dozun çoğunun tayfundan ciddi şekilde etkilenen Caraga bölgesinde olduğunu belirten Galvez, afetten etkilenen 6 bölgeye toplam 6 milyon doz ek aşı tahsis edildiğini sözlerine ekledi.

VAKA SAYISI 3 MİLYONU AŞTI

Dün 28 bin 7 yeni Covid-19 vakası doğrulanan Filipinler'de, 219 can kaybı yaşandı. Ülke genelindeki toplam vaka sayısı 3 milyon 26 bin 473'e ve can kaybı sayısı da 52 bin 511'e ulaştı. Ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 48.2'sinin iki doz aşı olduğu biliniyor.

Filipinler'de geçtiğimiz aralık ayında meydana gelen Rai Tayfunu hayatı felç etmiş, şiddetli rüzgarlar, sel baskınları ve toprak kaymaları nedeniyle en az 405 kişi hayatını kaybetmişti. Afette 82 kişi kayıp olarak kayıtlara geçerken, en az bin 147 kişi yaralanmış ve binlerce yapı kullanılamaz hale gelmişti.

(Burak Ersoy-İHA)

Filipinler'de Rai Tayfunu'nda 40 bin doz Covid-19 aşısı zarar gördü
Filipinler'de Rai Tayfunu'nda 40 bin doz Covid-19 aşısı zarar gördü

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Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Filipinler, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Filipinler'de Rai Tayfunu'nda 40 bin doz Covid-19 aşısı zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler'de Rai Tayfunu'nda 40 bin doz Covid-19 aşısı zarar gördü - Son Dakika
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