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Filipinler'de Rai Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor - Son Dakika

Filipinler'de Rai Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor

20.12.2021 15:52
Filipinler'de Rai Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor

Filipinler'de büyük yıkıma yol açan Rai Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 375'e yükseldiği açıklandı.

Filipinler'de büyük yıkıma yol açan Rai Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 375'e yükseldiği açıklandı.

Geçtiğimiz hafta Filipinler'i vuran Rai Tayfunu'da bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) ve Filipinler Ulusal Polis Teşkilatından edinilen bilgilere göre felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 375'e yükseldi. Can kayıplarının yarısından fazlasının ülkenin en popüler turistik bölgelerine ev sahipliği yapan Visayas'dan bildirildiği belirtilirken, kayıp 56 kişiyi arama çalışmaları felaketin 5. gününde de devam etti. En az 500 kişinin yaralanmasına yol açan tayfunun ardından ekiplerin yaklaşık 227 şehir ve kasabada kesintiye uğrayan elektrik ve cep telefonu hizmetlerini eski haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı. Üç bölgesel havalimanını kullanılamaz hale getiren tayfunun, ülke genelinde 700 bin kişinin hayatını olumsuz etkilediği ifade edilirken, yaklaşık 400 bin kişinin güvenli bölgelere ve sığınaklara tahliye edildiği de bildirildi. Öte yandan sahil güvenlik güçleri, tayfunun harap ettiği popüler bir sörf merkezi olan Siargao Adası'nda mahsur kalan 29 turistin tahliye edildiğini duyurdu.

DUDERTE'DEN DESTEK SÖZÜ

Güney Leyte eyaletindeki Maasin şehrindeki yetkililerle görüşen ve denetimlerde bulunan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ise felaketten etkilenen bölgelere ziyaretlerini sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. Ülkenin Covid-19'un yıkıcı ekonomik etkileri nedeniyle kaynak sorunu yaşadığını belirten Duderte, buna rağmen felaketzedelere yaklaşık 56 milyon dolarlık destek sözü verdi.

HAYATI FELÇ ETTİ

Filipinler, geçtiğimiz Perşembe ve Cumartesi günleri arasındaki 3 günlük süre zarfında Rai Tayfunu'na teslim olmuş, şiddetli rüzgarlar ve sel baskınları nedeniyle binlerce yapı kullanılamaz hale gelmişti. Telefon ve elektrik kesintileri hayatı felç ederken, kara ve hava ulaşımı da uzun süreli kesintiye uğramıştı. Filipin Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi'nden (PAGASA) yapılan açıklamada, tayfunun Cumartesi günü itibariyle etkisini tamamen yitirerek ülkeyi terk ettiği duyurulmuştu.

(Burak Ersoy/ İHA)

Filipinler'de Rai Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor
Filipinler'de Rai Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor
Filipinler'de Rai Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor
Filipinler'de Rai Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor
Filipinler'de Rai Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor
Filipinler'de Rai Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor

Togo Cumhuriyeti, Cep Telefonu, Filipinler, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Filipinler'de Rai Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor - Son Dakika


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