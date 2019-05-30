Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Ramazan Bayramı için tatil
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Filipinler'de Ramazan Bayramı için tatil

16 dakika önce

Filipinler'de, Ramazan Bayramı münasebetiyle 5 Haziran Çarşamba günü ulusal tatil ilan edildi.

Filipinler'de Ramazan Bayramı için tatil, System.String[]
Filipinler'de, Ramazan Bayramı münasebetiyle 5 Haziran Çarşamba günü ulusal tatil ilan edildi.
Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Malacanang Devlet Başkanlığı Sarayı'nın, ülkedeki Müslümanlar için Ramazan Bayramı'nın dini ve kültürel anlamını idrak etmeye yardımcı olmak için 5 Haziran'ın ulusal tatil yapılmasına ilişkin önerisini kabul etti.
Devlet Başkanlığı ofisi, Duterte'nin, söz konusu tarihin tatil olduğuna ilişkin bildiriyi imzaladığını duyurdu.
Duterte, yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Tüm Filipinliler, Ramazan Bayramı'nın barış ve uyum içinde kutlanmasında Müslüman kardeşlerine katılmak için tam fırsata sahip olmalı." ifadesini kullandı.
Ülkede bu yıl 5 Haziran bayram dolayısıyla tatil ilan edilirken, her yıl bayram tarihinin ayın hareketlerine göre değişmesi nedeniyle gün sabitlenmedi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:52 Kaynak: AA
5 Haziran, Filipinler, Ramazan Bayramı, Güncel
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