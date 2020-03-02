Filipinler'de rehine krizi olaysız sona erdi - Son Dakika
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Filipinler'de rehine krizi olaysız sona erdi

23 dakika önce

Filipinler'de eski bir güvenlik görevlisinin alışveriş merkezinde çok sayıda kişiyi rehin almasıyla gün boyu yaşanan kriz olaysız sona erdi.

Filipinler'de eski bir güvenlik görevlisinin alışveriş merkezinde çok sayıda kişiyi rehin almasıyla gün boyu yaşanan kriz olaysız sona erdi.

Yetkililer, kısa bir süre önce işten çıkarılan eski güvenlik görevlisi Archie Paray'ın serbest bıraktığı tüm rehineler ile alışveriş merkezinden ayrılarak teslim olduğunu bildirdi.

Paray'ın alışveriş merkezinin ikinci katına çıkarken vurarak yaraladığı güvenlik görevlisinin durumunun da iyi olduğu ifade edildi.

Filipinler'de San Juan kentinde V-Mall alışveriş merkezinde eski güvenlik görevlisi, çoğu çalışan 30 kişiyi rehin almış, silah seslerinin duyulduğu bina polis tarafından kuşatılmıştı.

Filipinler'de rehine krizi olaysız sona erdi

Filipinler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:41 Kaynak: AA
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