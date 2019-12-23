Filipinler'de sahte alkol zehirlenmesi: 11 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Filipinler'de sahte alkol zehirlenmesi: 11 ölü - Son Dakika

Filipinler'de sahte alkol zehirlenmesi: 11 ölü

6 saat önce

Filipinler'de sahte alkol tüketen 11 kişi hayatını kaybederken, 300 kişi de tedavi altına alındı.

Filipinler'de sahte alkol zehirlenmesi: 11 ölü, System.String[]

Filipinler'de sahte alkol tüketen 11 kişi hayatını kaybederken, 300 kişi de tedavi altına alındı.


Filipinler'de sağlık yetkilileri ve yerel makamlarca yapılan açıklamada, Noel kutlamaları sırasında sahte alkol alan en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.


Ülkenin güneyinde yer alan Laguna ve Quezon kentinde yaşanan zehirlenme olayında ölümlerin çoğunun Perşembe ve Pazar günleri arasında gerçekleştiği bildirildi. Filipinler Sağlık Bakanlığı, sahte alkolden alınan örneklerin bugün toplanıp analiz edilmek üzere laboratuvara gönderileceğini belirtti. Ülkenin Gıda ve İlaç İdaresi de (FDA) yasa dışı yollarla üretilen sahte içkilerde kullanılan metil alkole karşı uyarılarda bulundu.


Öte yandan Filipinler'de geçtiğimiz yıl sahte içki tüketen 21 kişi yaşamını yitirdi. - MANILA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:37 Kaynak: İHA
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