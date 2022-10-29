Filipinler'de şiddetli yağışlarda 47 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Filipinler'de şiddetli yağışlarda 47 kişi yaşamını yitirdi

29.10.2022 10:21
Filipinler'de şiddetli yağışlarda 47 kişi yaşamını yitirdi

Filipinler'de şiddetli yağışın neden olduğu ani sel ve toprak kaymalarında en az 47 kişi hayatını kaybederken kaybolan onlarca kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Filipinler'de şiddetli yağışın neden olduğu ani sel ve toprak kaymalarında en az 47 kişi hayatını kaybederken kaybolan onlarca kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, Maguindanao kentinin üç kasabasında düne kadar devam eden şiddetli yağışların neden olduğu taşkınlar veya toprak kaymalarında en az 42 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan, bu sabah erken saatlerde ülkenin doğusundaki Camarines Sur kentini etkisi altına alan tropik fırtına Nalgae nedeniyle çeşitli bölgelerde 5 kişinin öldüğü aktarıldı.

Ancak Maguindanao'nun Datu Odin Sinsuat kasabasındaki bir köyde meydana gelen toprak kaymasının ardından onlarca evin ve 60 kadar kişinin enkaz altında kaldığı düşünülüyor.

Toprak altında kaldığı düşünülen köylüleri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiği Filipinler'de 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Filipinler'de şiddetli yağışlarda 47 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler'de şiddetli yağışlarda 47 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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