Filipinler'de şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda 25'ten fazla kişi öldü - Son Dakika
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Filipinler'de şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda 25'ten fazla kişi öldü

11.04.2022 16:59
Filipinler'de şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda 25'ten fazla kişi öldü

Filipinlerde tropikal yağışların neden olduğu felaketlerde en az 25 kişinin öldüğü bildirildi.

Filipinlerde tropikal yağışların neden olduğu felaketlerde en az 25 kişinin öldüğü bildirildi.

Yetkililer, Leyte bölgesine bağlı Baybay şehrinde dört köyde dün ve bugün meydana gelen toprak kaymalarında 22 köylünün hayatını kaybettiğini belirtti.

Heyelan bölgesinde kayıp 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Ayrıca ülkenin Davao de Ora ve Davao Oriental bölgelerinde şiddetli fırtınaların neden olduğu olaylarda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Son bir hafta içinde ülkenin orta ve güney kesimlerinde farklı bölgelerde 200'e yakın sel olayı bildirildi. Sel baskınları nedeniyle yaklaşık 30 bin aile acil durum barınaklarına sevk edildi.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiği Filipinler'de 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler'de şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda 25'ten fazla kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler'de şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda 25'ten fazla kişi öldü - Son Dakika
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