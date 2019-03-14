Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Su Sıkıntısı 6 Milyondan Fazla Kişiyi Etkiliyor

Filipinler'de Su Sıkıntısı 6 Milyondan Fazla Kişiyi Etkiliyor

1 saat önce

Filipinler'in başkenti Manila ve civarındaki pek çok bölgede etkili olan su sıkıntısından 6 milyondan fazla kişiyi etkileniyor.

Filipinler'de Su Sıkıntısı 6 Milyondan Fazla Kişiyi Etkiliyor, System.String[]
Filipinler'in başkenti Manila ve civarındaki pek çok bölgede etkili olan su sıkıntısından 6 milyondan fazla kişiyi etkileniyor.

Manila Su Şirketi sözcülerinden Jeric Sevilla, yağmurlu dönemde barajlar dolana kadar, suların 6,8 milyon kişinin yaşadığı bir milyondan fazla hanede günde birkaç saat kesileceğini belirtti.

Sevilla, talepteki artış ve aşırı sıcaklarda bir barajdaki su seviyesinin azalmasının, su sıkıntısının başlıca nedeni olduğunu ve bu durumun El Nino hava olayları tarafından da tetiklendiğini ifade etti.

Meclisin gelecek hafta su krizini araştıracağı bildirildi.

CNN Philippines'in haberine göre, su kesintisinin etkili olacağı yerler arasında Metro Manila bölgesini oluşturan bazı şehirler ve Rizal bölgesini oluşturan kasabalar yer aldı.

Su kesintilerinin haziran ayına kadar sürebileceği tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:26 Kaynak: AA

Sevilla, Filipinler, Güncel
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