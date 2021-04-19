Filipinler'de SUV tipi araç sulama kanalına düştü: 13 ölü - Son Dakika

Filipinler'in kuzeyindeki dağlık bölgelerde, güvenliğinin yetersiz olduğu yollarda ve sarp geçitlerde sıklıkla ölümcül trafik kazaları meydana geliyor.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti

Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu

Aralarında eski muhtarın da olduğu iki kişi, zihinsel engelli kadını önce dövüp, ardından tecavüz etti