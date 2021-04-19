Filipinler'de SUV tipi araç sulama kanalına düştü: 13 ölü - Son Dakika

Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'nda dün SUV tipi aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 13 kişi öldü.
Yetkililer, Kalinga bölgesine bağlı Tabuk vilayetinde meydana gelen kazada araçta bulunan 15 kişiden 2'sinin yaralandığını açıkladı.
Kazada, bölgedeki bir göle pikniğe giden akraba grubundan 7'si çocuk 13 kişinin boğulduğu belirtildi.
Filipinler'in kuzeyindeki dağlık bölgelerde, güvenliğinin yetersiz olduğu yollarda ve sarp geçitlerde sıklıkla ölümcül trafik kazaları meydana geliyor.
Kaynak: AA
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