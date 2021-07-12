Filipinler'de Taal Yanardağ'ında son 24 saatte 185 volkanik deprem yaşandı - Son Dakika

Filipinler'de Taal Yanardağ'ında son 24 saatte 185 volkanik deprem yaşandı

Filipinler'in başkenti Manila kentinin güneyindeki Taal Yanardağı'nda bir günde 185 volkanik deprem meydana geldi.

Filipinler'in başkenti Manila kentinin güneyindeki Taal Yanardağı'nda bir günde 185 volkanik deprem meydana geldi. Yerel basındaki haberlere göre, Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 185 volkanik depremin meydana geldiği belirtilirken, Taal'ın uyarı seviyesinin 3 olarak kaldığı bildirildi. Taal Yanardağı'nda, 1 Temmuz'da görülen hareketlenmeler üzerine alarm seviyesi 3'e çıkarılmış, binlerce kişi tahliye edilmeye başlanmıştı. 82 binden fazla kişi güvenlik nedeniyle tahliye edilmişti Taal Yanardağı, 1965'te patladığında bölgede yaşayan 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yanardağın 12 Ocak 2020'deki patlamasının ardından çıkan kül ve duman, 56 kilometre uzaktaki başkent Manila'ya kadar taşınmıştı. Filipinler Volkan ve Deprem Bilimleri Enstitüsü, patlamanın ardından bölgedeki acil durum seviyesini, "lav püskürme tehlikesine" işaret eden 4'e yükseltmiş, Ada'daki yerleşimlerin yanı sıra göl çevresinde bulunan yerleşimlerdeki 82 binden fazla kişi güvenlik nedeniyle tahliye edilmişti. Dünyanın en küçük yanardağı Taal, Filipinler'deki 24 aktif volkan arasında yer alıyor. Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

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