Filipinler'de Taal Yanardağı hala aktif - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filipinler'de Taal Yanardağı hala aktif - Son Dakika

Filipinler'de Taal Yanardağı hala aktif

6 saat önce

Filipinler'in Taal Yanardağı'nda her an bir patlama olabileceği ve volkanik tsunami uyarıları sürüyor.

Filipinler'de Taal Yanardağı hala aktif, System.String[]

Filipinler'in Taal Yanardağı'nda her an bir patlama olabileceği ve volkanik tsunami uyarıları sürüyor. Yetkililerin tahliye uyarılarını dikkate almayan balıkçılar ise günlük yaşamlarına devam ediyor.


Filipinler'in Taal Yanardağı'nda hala hareketlilik yaşanıyor. Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, her an yeni bir patlama olabileceğini belirtilerek volkanik tsunami uyarılarını sürdürüyor. Yetkiler uyarılarını sürdürürken bölgede geçimini balıkçılıkla sağlayan onlarca kişi hala denizde günlük yaşamına devam ediyor. Taal'ı çevreleyen sularda günlük faaliyetlerini sürdüren balıkçılar ve çok sayıda kişinin tahliye bölgelerinden kaçarak evlerine geri döndüğü belirtiliyor.


Öte yandan Taal Yanardağı'nda yaşanan patlamanın ardından şu ana kadar 80 binden fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi. - MANILA

Filipinler, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu
Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı 2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı

Son Dakika Haberleri
19:18 Bakanlık: Hayatına son veren arkeolog olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
19:16 Öğrenciler okul bahçesine taşınan karla sevindi - Son Dakika
19:16 Gönüllü gençler, şehit askerin adına kütüphane açtı - Son Dakika
19:14 Mübadele göçmeni dedesinin hikayesini beyaz perdeye aktardı - Son Dakika
19:12 Dağlı: "Kimse yanlış anlamasın, geminin su aldığını gören atladı" - Son Dakika
18:08 Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Son Dakika
17:15 Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 19:19:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filipinler'de Taal Yanardağı hala aktif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]