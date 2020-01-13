Filipinler'de Taal Yanardağı lav püskürtmeye başladı, tehlikeli bir patlamadan korkuluyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Filipinler'de Taal Yanardağı lav püskürtmeye başladı, tehlikeli bir patlamadan korkuluyor - Son Dakika Dünya

Filipinler'de Taal Yanardağı lav püskürtmeye başladı, tehlikeli bir patlamadan korkuluyor

1 saat önce

Filipinler'in en aktif ikinci yanardağı Taal, lav püskürtmeye başladı.

Filipinler'de Taal Yanardağı lav püskürtmeye başladı, tehlikeli bir patlamadan korkuluyor, System.String[]

Filipinler'in başkenti Manila'nın yaklaşık 70 kilometre güneyinde bulunan Taal Yanardağı lav püskürtmeye başladı.

Yetkililer, yanardağın "birkaç saat ya da gün içinde büyük bir tehlike yaratacak şekilde patlamasının" olasılık dahilinde olduğunu söylüyor.

Filipinler'in en aktif ikinci yanardağı olan Taal'dan kısa bir süre önce büyük bir kül bulutunun yayılmasının ardından bölgede yaşayan yaklaşık 8 bin kişi tahliye edilmişti.

Bir gölün ortasında yer alan bir adada bulunan Taal, dünyanın en küçük yanardağları arasında yer alıyor ve son 450 yıl içerisinde 34 kez patladığı biliniyor.

Filipinler Yanardağ Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü'nden (Phivolcs) yapılan açıklamada, "Taal Yanardağı, saat 02.49 ile 04.28 arasında lav patlamasına yol açan yoğun bir hareketlilik dönemine girdi "denildi.

Enstitü, alarm durumunu 3'ten 4'e çıkartarak, en üst düzey olan 5'in bir kademe altına yükseltti.

Yetkililer, patlama yaşanması durumunda çıkacak parçaların dalgalara yol açabileceği "volkanik tsunami" yaşanmasının da ihtimal dahilinde olduğu uyarısı yaptı.

Filipinler, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:10 
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