Filipinler'de Taal Yanardağı'nda acil durum seviyesi düşürüldü - Son Dakika

Filipinler'de 12 Ocak'ta patlayan Taal Yanardağı'nda acil durum seviyesinin düşürüldüğü bildirildi.
Filipinler Volkan ve Deprem Bilimleri Enstitüsü, Taal Yanardağı'nda son 2 haftada volkanik deprem hareketliliğinin azaldığını, ana kraterden çıkan gaz ve buharın zayıfladığını açıkladı.
Enstitünün yanardağda acil durum seviyesini 4'ten 3'e düşürdüğü, bunun, tehlikeli bir patlama olasılığının azaldığı anlamına geldiği belirtildi.
Yanardağ çevresinde tahliyeyi mecbur kılan tehlikeli alanın da daraltıldığı kaydedildi.
82 binden fazla kişi, güvenlik nedeniyle tahliye edilmişti
Taal Yanardağı 1965'te patladığında bölgede yaşayan 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yanardağın 12 Ocak'taki patlamasının ardından çıkan kül ve duman, 56 kilometre uzaktaki başkent Manila'ya kadar taşınmıştı.
Filipinler Volkan ve Deprem Bilimleri Enstitüsü, patlamanın ardından bölgedeki acil durum seviyesini, "lav püskürme tehlikesine" işaret eden 4'e yükseltmiş, Ada'daki yerleşimlerin yanı sıra göl çevresinde bulunan yerleşimlerdeki 82 binden fazla kişi güvenlik nedeniyle tahliye edilmişti.
Dünyanın en küçük yanardağı Taal, Filipinler'deki 24 aktif volkan arasında yer alıyor.
Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.