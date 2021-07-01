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Filipinler'de Taal Yanardağı'nın alarm seviyesi 3. seviyeye ulaştı - Son Dakika

Filipinler'de Taal Yanardağı'nın alarm seviyesi 3. seviyeye ulaştı

01.07.2021 14:01
Filipinler'de Taal Yanardağı'nın alarm seviyesi 3. seviyeye ulaştı, System.String[]

Filipinler'in başkenti Manila kentinin güneyindeki Taal Yanardağı'nın alarm seviyesinin 3. seviyeye ulaştığı bildirildi.

Filipinler'in başkenti Manila kentinin güneyindeki Taal Yanardağı'nın alarm seviyesinin 3. seviyeye ulaştığı bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre, Filipinler Yanardağ Bilimi ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, Taal Yanardağı'nın kilometrelerce yüksek buhar ve parçacıklar püskürttükten sonra 5 seviyeli bir ölçekli alarm ölçeğinde 3. seviyeye ulaştığı belirtildi.

Yetkililer, olası volkanik patlamalar ve volkanik tsunami tehlikeleri nedeniyle yanardağa yakın köylerin tahliye edilmesi tavsiyesinde bulundu.

82 binden fazla kişi, güvenlik nedeniyle tahliye edilmişti

Taal Yanardağı 1965'te patladığında bölgede yaşayan 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Yanardağın 12 Ocak'taki patlamasının ardından çıkan kül ve duman, 56 kilometre uzaktaki başkent Manila'ya kadar taşınmıştı.

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimleri Enstitüsü, patlamanın ardından bölgedeki acil durum seviyesini, "lav püskürme tehlikesine" işaret eden 4'e yükseltmiş, Ada'daki yerleşimlerin yanı sıra göl çevresinde bulunan yerleşimlerdeki 82 binden fazla kişi güvenlik nedeniyle tahliye edilmişti.

Dünyanın en küçük yanardağı Taal, Filipinler'deki 24 aktif volkan arasında yer alıyor.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

Filipinler, Bloomberg, Yanardağ, Tsunami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler'de Taal Yanardağı'nın alarm seviyesi 3. seviyeye ulaştı - Son Dakika


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