Filipinler'de Taal Yanardağı'nın bulunduğu ada yerleşime kapatılacak - Son Dakika

Filipinler'de 12 Ocak'ta patlayan Taal Yanardağı'nın bulunduğu Volka Adası'ndaki yerleşimlerin kalıcı olarak taşınması planlanıyor.

İçişleri Bakanı Eduardo Ano, yaptığı açıklamada, Taal Gölü içinde bir krater adasındaki yanardağın bulunduğu Batangas eyaleti yetkililerinin, bölgedeki 4 köyde ikamet eden 6 bin ailenin yeniden yerleştirilmesi için federal hükümetten yer talebinde bulunduğunu bildirdi.

Ada'nın "milli park" statüsünde olması nedeniyle normal şartlarda kalıcı yerleşim kurulamayacağını vurgulayan Ano, bölgede ikamet edenlerin karşı karşıya oldukları hayati tehlike sebebiyle mevcut yerleşimlerin taşınmasına karar verdiklerini belirtti.

Bu konuda aldıkları tavsiye kararının Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından onaylandığını ifade eden Ano, Volkan Adası'nda turizm faaliyetinin sürdürüleceğini ancak kalıcı iskana müsaade edilmeyeceğini söyledi.

82 binden fazla kişi, güvenlik nedeniyle tahliye edilmişti

Taal Yanardağı 1965'te patladığında bölgede yaşayan 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yanardağ'ın 12 Ocak'taki patlamasının ardından çıkan kül ve duman, 56 kilometredeki başkent Manila'ya kadar taşınmıştı.

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimleri Enstitüsü, patlamanın ardından bölgedeki acil durum seviyesini, "lav püskürme tehlikesine" işaret eden 4'e yükseltmiş, yalnızca Ada'daki yerleşimlerin yanı sıra göl çevresinde bulunan yerleşimlerdeki 82 binden fazla kişi güvenlik nedeniyle tahliye edilmişti.

Dünyanın en küçük yanardağı Taal, Filipinler'deki 24 aktif volkan arasında yer alıyor.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.