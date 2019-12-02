Filipinler'de tayfun alarmı

Filipinler'de Aralık ayında nadir olarak görülen tayfun öncesinde 100 bin kişi evlerinden tahliye edildi.



Filipinler'de Aralık ayında nadir olarak görülen tayfun öncesi alarm verildi. Başkent Manila'nın yanı sıra ülkenin büyük bir kısmını vurması beklenen Kammuri Tayfunu nedeniyle Luzon adasında bulunan Albay bölgesinde 100 bin kişi tahliye edildi. Albay Valisi Al Francis Bichara, halkı tahliye etmek zorunda olduklarını ifade ederek, "Evlerinden ayrılmak isteyenleri polisin yardımıyla bölgeden tahliye etmek durumundayız" ifadesini kullandı. Alınan önlemler kapsamında okullarda bugün eğitime ara verildi.



Tayfunun hızının saatte 185 kilometreyi bulabileceğini ifade eden yetkililer, Luzon'da metrekareye 20 ila 30 santimetre yağış düşmesi beklendiği ve şiddetli yağışın sel ve toprak kaymasına neden olabileceği uyarısında bulundu.



Yerel olarak Tisoy adı verilen Kammuri Tayfunu'nun yarın sabah erken saatlerde ülkenin en büyük ve en kalabalık adalarından biri olan Luzon'a ulaşması bekleniyor. - MANILA