Filipinler'de tayfun: En az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi kayıp - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Filipinler'de tayfun: En az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi kayıp - Son Dakika Dünya

Filipinler'de tayfun: En az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi kayıp

6 saat önce

Ülkede etkili olan Phanfone Tayfunu sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de tayfun: En az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi kayıp, System.String[]

Filipinler'de etkili olan etkili olan Phanfone Tayfunu sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti. Tayfun bazı adaları saatteki hızı 190 kilometreyi bulan rüzgarlarla vurdu, evler ve enerji nakil hatları zarar gördü.

Tayafunun ardından çok sayıda kişi kayboldu.

Noel tatili için evlerine gitmek üzere yola çıkan binlerce kişi de mahsur kaldı.

ABS-CBN televizyonu, bir ailenin rakımı yüksek bir yere ulaşmaya çalışırken, sel sularına kapılarak öldüğünü bildirdi.









'Birçok kişi evlerini kaybetti'

Filipinler Kızılhaç Örgütü Başkanı Richard Gordon, BBC'ye yaptığı açıklamada "Birçok kişi evlerini kaybetti ve yiyeceğe ihtiyaçları var" dedi.

Gordon, ülkede birçok yere su ve elektrik verilemediğini, günlük hayatın normalde dönmesinin haftalar sürebileceğini söyledi.

Phanfone Tayfunu, Filipinler'den sonra Güney Çin Denizi'ne yöneldi.

Filipinler'de 2013'te Haiyan Tayfunu sonucu yaklaşık 6 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Haiyan, Filipinler'de görülen en ölümcül tayfun olarak kayıtlara geçmişti.

Filipinler, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:25 
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