Son Dakika Haberleri: Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf, Hollandalı rehineyi öldürdü
Son Dakika Güncel Haber

Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf, Hollandalı rehineyi öldürdü

1 saat önce

Filipinler'in güney bölgesinde, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü tarafından tutulan rehinenin öldürüldüğü bildirildi.

Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf, Hollandalı rehineyi öldürdü, System.String[]
Filipinler'in güney bölgesinde, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü tarafından tutulan rehinenin öldürüldüğü bildirildi.
Ordu yetkililerinin açıklamasına göre, terör örgütü Ebu Seyyaf tarafından rehin alınan kişinin, ülkenin güneyindeki Sulu eyaletinin dağlık bölgelerinde tutulduğu ve ordu ile örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmadan kaçmaya çalışırken vurulduğu belirtildi.
Basına açıklama yapan Tuğgeneral Divino Pabayo Jr, Ebu Seyyaf örgütü tarafından rehin alınan kişinin, Hollandalı kuş gözlemcisi Ewold Horn olduğunu açıkladı.
Terör örgütünün elinden kaçmaya çalışan Horn'un, örgüt üyeleri tarafından öldürüldüğü, askerlerin de çıkan çatışmada 6 teröristi öldürdüğü ifade edildi.
Tuğgeneral, Horn'un cesedini bölgeden aldıklarını açıkladı.
Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:04 Kaynak: AA
Filipinler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kastamonu'da silahlı kavga: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı Başına miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Cezası belli oldu İş yeri sahibi tarafından dövülen kadın çalışan ilk kez konuştu! Annesini döven babasını öldürüp bakkala sığındı! Geriye bu fotoğraf kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 12:00:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf, Hollandalı rehineyi öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]