Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf'ın kaçırdığı İngiliz ve eşi kurtarıldı

Filipinler'in güney bölgesinde, DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf'ın geçen ay kaçırdığı İngiliz Allan Hyrons ve Filipinli eşi Wilma Hyrons, ordunun düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Korgeneral Cirilito Sobejana, Sulu eyaletinin dağlık bölgelerinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü mensupları ve kaçırdıkları çifti bulduklarını, kısa süreli bir çatışmadan sonra çifti güvenli şekilde kurtardıklarını belirtti.

Örgüt mensuplarının İçifti arkasında bırakarak kaçtığı bilgisini paylaşan Sobejana, çiftin sağlık kontrolünden geçirileceğini ve askeri yetkililerle görüştürüleceğini kaydetti.

Öte yandan ordu, kurtarılan çiftin fotoğrafını paylaştı.

Geçen ayın başlarında, Filipinler'in güneyinde Zamboanga del Sur eyaletindeki Tukuran kentinde tatil yapan çift, kaldıkları kulübede gece saatlerinde silahlı 4 kişi tarafından kaçırılmıştı.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.

Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.