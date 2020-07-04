Filipinler'de terörizmle mücadele yasası protestoların fitilini ateşledi - Son Dakika

Filipinler'de tepkilere neden olan terörizmle mücadele yasasına karşı Quezon City'de yüzlerce kişi yürüyüş düzenledi.



Filipinler'de terörle mücadeleye yönelik hazırlanan yasa tasarısına karşı tepkiler sürüyor. Geçtiğimiz ay parlamentonun alt kanadında kabul edilen terörizmle mücadele yasası, dün Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından da onaylandı. Başkent Manila'nın kuzeyindeki Quezon City'de bulunan Filipinler Üniversitesi'nde yüzlerce kişi, yasa tasarısının kabulünün ardından tepki amacıyla pankartlar eşliğinde protesto gerçekleştirdi. Gençlik, öğrenci ve insan hakları grupları maske takarak ve sosyal mesafeyi gözeterek yürüdü. Söz konusu yasanın, ülkedeki muhalif grupların hedef alınması için kullanılacağı öne sürülüyor.



Ülkede muhalif kesim ve aktivistler tarafından eleştirilen yeni yasa, kasıtlı olarak bir terör örgütüne katılan kişilere 12 yıl hapis cezası verilmesini içeriyor. Ayrıca suçlama olmadan kişinin 24 güne kadar gözaltında tutulabilmesi planlanıyor. Yasaya tepki gösterenler ise bir suçlama olmaksızın 3 günden fazla gözaltı süresinin anayasaya aykırı olduğunu belirtiyor. Aktivistler ayrıca, yasadaki terörizm tanımının belirsiz olduğunu ve Devlet Başkanı Duterte'ye eleştiri yöneltenlerin kolayca tutuklanabilmesinin önünün açıldığını ifade ediyor.



Uluslararası Af Örgütü'nün Asya Direktörü Nicholas Bequelin yaptığı açıklamada, yasadaki terörizm tanımının belirsiz olduğunu işaret ederek, "Duterte'nin başkanlığında, hükümete en hafif şekilde eleştiri yöneltenler bile terörist olarak adlandırılabilir" dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktör Yardımcısı Phil Robertson ise "Başkan Duterte, terörle mücadele yasa tasarısını imzalayarak Filipinler demokrasisini uçurumun eşiğine getirdi" ifadelerini kullandı. - MANILA