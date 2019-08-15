Son Dakika Haberleri: Filipinler'de timsah, çocuğu ailesinin yanında kaptı
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Filipinler'de timsah, çocuğu ailesinin yanında kaptı

1 saat önce

Filipinler'de bir timsah, ailesiyle birlikte bot gezisinde olan 10 yaşındaki çocuğu bottan düşürerek yedi.

Filipinler'de timsah, çocuğu ailesinin yanında kaptı, System.String[]
Filipinler'de bir timsah, ailesiyle birlikte bot gezisinde olan 10 yaşındaki çocuğu bottan düşürerek yedi. Baba, yalnızca çocuğun kafasını ve bacaklarını kurtarabildi.

Filipinler'in Balabac adasında bir aile, nehirde botla ilerlerken timsah saldırısına uğradı. Timsah, botun önünde bulunan 10 yaşındaki çocuğu kaparak bottan suya çekti ve ailesinin gözü önünde yedi.

Filipinler polisi, çocuğun vücut kalıntılarının nehrin kıyısına vurduğunu bildirdi. Artan Filipinler nüfusu, insanların timsahlara daha yakın bölgelerde yaşamasına sebep oldu. Yerel yetkili Jovic Pabello konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2015'ten beri timsah saldırısının olmadığı bir yıl geçirmediklerini belirtti. Geçtiğimiz Şubat ayında, yine aynı bölgede bir balıkçı, timsah saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.


Filipinler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:34 Kaynak: DHA
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Filipinler'de timsah, çocuğu ailesinin yanında kaptı
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