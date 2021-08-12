Filipinler'de "tsunami" uyarısı iptal edildi - Son Dakika

Filipinler'de, dün 7,1 şiddetindeki depremin ardından yapılan "tsunami" alarmı iptal edildi.

ABC7'nin haberine göre, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün, Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğündeki depremde, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Filipinler Sismoloji Ajansı, şiddetli sarsıntının ardından yaptığı "tsunami" uyarısının tehlike bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildiğini bildirdi.

Filipin Ulusal Afet Departmanından yapılan açıklamada da depremin herhangi bir can kaybı, yaralanma ve büyük bir hasara yol açmadığı belirtildi.

ABD Ulusal Hava Servisi ve Hawaii Acil Durum Yönetimi de ABD batı kıyısı veya Hawaii için bir tsunami tehlikesi olmadığını kaydetti.

???????Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.