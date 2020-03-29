Filipinler'de uçak kazası 8 ölü
6 saat önce
Filipinler'de özel uçak, Japonya'ya gitmek üzere pisten kalkış yaptığı sırada alev aldı.
Filipinler
'de özel uçak, Japonya
'ya gitmek üzere pisten kalkış yaptığı sırada alev aldı. Uçakta bulunan 8 kişi yaşamını yitirdi.8 kişiyi taşıyan özel uçak, Filipinler'in Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı'ndan Japonya'nın Tokyo
Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere pisten kalkış yaptığı sırada alev aldı. Yerel medya, RPC 5880 tipi özel uçakta bir Kanadalı hastanın, yakının, iki doktorun, bir hemşirenin ve üç kabin görevlisinin bulunduğunu bildirdi. Kazada kurtulan olmadığı aktarıldı.
Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi yetkililerinin, kazanın nedenini incelemek için pistte bulunduğu belirtilirken; soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kazada yaşamını yitirenlerin kimlik bilgilerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
- Filipinler
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:40 Kaynak: DHA
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