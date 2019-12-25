Filipinler'de Ursula tayfununda 1 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filipinler'de Ursula tayfununda 1 kişi öldü - Son Dakika

Filipinler'de Ursula tayfununda 1 kişi öldü

6 saat önce

Filipinler'de etkili olan Ursula (Phanfone) Tayfunu nedeniyle, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Filipinler'de Ursula tayfununda 1 kişi öldü, System.String[]

Filipinler'de etkili olan Ursula (Phanfone) Tayfunu nedeniyle, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, özellikle ülkenin merkezindeki Panay adasının kuzeyinde etkili olan tayfun, güçlü rüzgarlara ve şiddetli yağışa yol açtı.

Kategori 3 olarak sınıflandırılan Ursula tayfunu, beraberinde hızı saatte 121 ile 170 kilometre arasında değişen rüzgarlar getirdi. Rüzgarlar, Capiz ve Roxas kentlerinde çok sayıda evin çatısının, ağaçların ve elektrik direklerinin sökülmesine neden oldu.

Ada genelinde yağışların yol açtığı sellerde mahsur kalanlar, sosyal medyadan kurtarma ekiplerine yardım çağrısı yaptı. Sivil Savunma Ofisi Batı Visayalar Direktörü Roberto Nunez, Panay adasının kuzeyindeki Capiz ve Aklan kentlerinde seller nedeniyle tahliyeler yapıldığını belirtti.

En az 10 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Tayfunun Boracay ile Leyte adalarında da etkili olduğu belirtiliyor.

Philstar gazetesi, Leyte adasındaki Abuyog kentinde, 1 kişinin tayfunun yol açtığı kazada yaşamını yitirdiğini aktardı.

Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC), tayfunun yol açtığı zararla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

NDRRMC, Noel tatili için yola çıkan 23 bin 789 deniz yolcusunun seyahatinin ve 63 iç uçuşun iptal edildiğini, Doğu Visayalar bölgesinde 10 kent ve beldede elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

Yılda ortalama 20 tayfun ve tropik fırtınanın etkili olduğu Filipinler, Pasifik deprem kuşağında bulunması ve çok sayıda aktif yanardağa ev sahipliği yapması nedeniyle dünyada doğal afet tehdidinin en yüksek olduğu ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

Ülkede 2013'te iç kesimleri vuran Haiyan Tayfunu 7 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açmış, tayfun nedeniyle 5 milyonun üzerinde insan da yerlerinden olmuştu.

Filipinler, Ursula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:36 Kaynak: AA
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