Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Uyuşturucuyla Mücadele

Filipinler'de Uyuşturucuyla Mücadele

38 dakika önce

Filipinler'de Yüksek Mahkeme, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda öldürülen binlerce şüpheliyle ilgili belgelerin insan hakları örgütleriyle paylaşılmasına karar verdi.

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Filipinler'de Yüksek Mahkeme, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda öldürülen binlerce şüpheliyle ilgili belgelerin insan hakları örgütleriyle paylaşılmasına karar verdi.

Yüksek Mahkeme sözcüsü Brian Keith Hosaka, yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlarla ilgili emniyet belgelerinin insan hakları örgütleri Özgür Yasal Yardım Grubu ve Uluslararası Yasalar Merkezine verilmesine hükmetti.

Özgür Yasal Yardım Grubu Başkanı Jose Manuel "Chel" Diokno, mahkeme kararının şeffaflık için çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Başsavcı Jose Calida, daha önce polis belgelerinin yayımlanmasını kabul etmiş fakat örgütlerin bu belgeleri incelenmesi talebine karşı çıkmıştı.

İnsan hakları örgütleri, Duterte hükümetini suçluyor

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.

Hükümet verileri, 1 Temmuz 2016 ile 1 Ekim 2018 arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında, güvenlik birimlerinin 113 bin 570 operasyon düzenlendiğini ve operasyonlarda 4 bin 999 şüpheli öldürülürken, 80'den fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ortaya koymuştu.


Ayrıca uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle aynı dönemde 500'den fazlası kamu görevlisi olmak üzere 161 bin 584'ü aşkın kişi tutuklanmıştı.


Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini açıklamıştı. Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:54 Kaynak: AA

Filipinler, Güncel
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