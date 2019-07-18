Son Dakika Haberleri: Filipinler'de uyuşturucuyla mücadelede suç işleyen polislere ceza
Son Dakika Güncel Haber

Filipinler'de uyuşturucuyla mücadelede suç işleyen polislere ceza

1 saat önce

Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında işledikleri suçlar nedeniyle yaklaşık 8 bin polise ceza verildiği bildirildi.

Filipinler'de uyuşturucuyla mücadelede suç işleyen polislere ceza, System.String[]
Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında işledikleri suçlar nedeniyle yaklaşık 8 bin polise ceza verildiği bildirildi.
Yetkililer, Temmuz 2016'dan bu yılın nisan ayına kadarki süreçte uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarda görev alan 14 bin 724 polis hakkında soruşturma yürütüldüğünü, 7 bin 867'sine idari cezalar verildiğini açıkladı.
Ülkede 2 bin 367 polisin de görevden alındığı kaydedildi.
İnsan hakları örgütleri, Duterte hükümetini suçluyor
Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.
Hükümet verileri, 1 Temmuz 2016 ile 1 Ekim 2018 arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında, güvenlik birimlerinin 113 bin 570 operasyon düzenlendiğini ve operasyonlarda 4 bin 999 şüpheli öldürülürken, 80'den fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ortaya koymuştu.
Ayrıca uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle aynı dönemde 500'den fazlası kamu görevlisi olmak üzere 161 bin 584'ü aşkın kişi tutuklanmıştı.
BM İnsan Hakları Konseyi, geçen hafta aldığı kararla, Filipinler'in uyuşturucu kullanıcısı ve satıcılarına yönelik yürüttüğü kampanyada binlerce kişinin öldürüldüğü iddialarına yönelik ön soruşturma başlatılmasını kabul etmişti.
Duterte, operasyonları başlatırken uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini açıklamıştı.
Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyordu.
Filipinler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianamenin detayları ortaya çıktı El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı! Davası sırasında ortaya çıkan 14 rahatsız edici gerçek Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez Türk heyet, diplomatın şehit olduğu restoranda inceleme yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:38:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filipinler'de uyuşturucuyla mücadelede suç işleyen polislere ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]