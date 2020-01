Filipinler'de volkanik tsunami uyarısı - Son Dakika

Filipinler'in Taal Yanardağı'nda yaşanan hareketlilik üzerine volkanik tsunami uyarısı yapılırken, alarm seviyesi her an büyük bir patlama yaşanabileceği anlamına gelen 4'e yükseltildi.



Filipinler'in başkenti Manila'ya 65 kilometre mesafede bulunan Taal Yanardağı'nın birkaç kilometre yüksekliğinde kül ve duman püskürtmesinin ardından, Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü alarm seviyesini, yakında tehlikeli patlamalar olacağı anlamına gelen seviye 4'e yükseltti. Enstitü, yanardağın kalderasında oluşan volkanik aktivitenin yoğunlaşmasıyla oluşan gölün bulunduğu bölgede, volkanik tsunami uyarısı yaparken, göle piroklastik akıntı olabileceğini ve volkanik aktivite nedeniyle heyelanlar meydana gelebileceği uyarısında bulundu. Bunun yanı sıra Enstitü, volkanik harekete bağlı olarak depremlerin ve kül ve buhar döküntüsünün devam ettiği açıklamasını yaptı.



Yapılan açıklamada ayrıca, "Taal Yanardağı'nın ana kraterinin püskürtme faaliyeti yoğunlaştı. Püskürme, Quezon City gibi bölgelere 10 ile 15 kilometre yükseklikteki buhar kolonu, volkanik ışınlar ve ıslak küller getirdi" denildi. Seviye 4 uyarısının, saatler ya da günler içinde büyük bir patlamanın mümkün olduğu anlamına geldiği vurgulanırken, Taal Yanardağı Adası'nın ve 14 km'lik çevresinin, riskli bölge olduğu gerekçesiyle tamamen boşaltılması çağrısı yapıldı. Halk ise bu çağrının ardından bölgeyi acilen boşaltmak üzere harekete geçti. - MANILA