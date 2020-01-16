Filipinler'de yanardağını söndürmek için dans ediyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filipinler'de yanardağını söndürmek için dans ediyorlar - Son Dakika

Filipinler'de yanardağını söndürmek için dans ediyorlar

6 saat önce

Yanardağdan görüntüler Yanardağın patlamaması için Subil dansı yapan bölge halkı Tahliye sonrası kapalı spor salonlarında kalan bölge halkı Filipinler'in başkenti Manila yakınlarında bulunan Batangas eyaletindeki Taal Yanardağı'nda, pazar günü meydana gelen patlamaların ardından dumanlar...

Yanardağdan görüntüler

Yanardağın patlamaması için Subil dansı yapan bölge halkı

Tahliye sonrası kapalı spor salonlarında kalan bölge halkı Filipinler'in başkenti Manila yakınlarında bulunan Batangas eyaletindeki Taal Yanardağı'nda, pazar günü meydana gelen patlamaların ardından dumanlar yükselmeye devam ediyor. Tahliyelerin sürdüğü bölgeden gelen yüzlerce kişi Alitagtag Belediyesi tarafından güvenli bölgelere getirildi. Bu arada Alitagtag Kilisesi'nde bir araya gelen halk, Taal Yanardağı'nı söndüreceğine inandıkları Subli dansını yaptı.

Filipinler'de yanardağını söndürmek için dans ediyorlar

Filipinler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İki yaşındaki bebeğe elektronik sigara içtiren bakıcı gözaltına alındı
Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
06:21 Eski Korgeneral İyidil, gözaltına alındı - Son Dakika
06:20 Eski Korgeneral İyidil, gözaltına alındı - Son Dakika
06:06 Hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Korgeneral Metin İyidil gözaltına alındı - Son Dakika
06:02 Filistin: "Netanyahu iktidara gelirse müzakere olasılığı neredeyse sıfır" - NEW - Son Dakika
05:50 Hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı... - Son Dakika
00:24 Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
23:44 Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 06:25:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Filipinler'de yanardağını söndürmek için dans ediyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]